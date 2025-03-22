На мастер-классе ты научишься вязать крючком стильные интерьерные корзины. Подходит всем, даже для тех, кто ни разу в жизни не держал в руках крючок. Научат. Процесс вязания очень увлекательный и медитативный. За счёт толщины пряжи изделия вяжутся быстро и легко. Все материалы включены в стоимость. Запись по телефону.