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Интерьерные часы из эпоксидной смолы

Всмоле
Лиговский проспект, 43-45

Начало:

Завершение:

от 4400₽ до 8200₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Пока кто-то спешит, тебе предлагают остановиться — и создать часы, в которых каждая секунда пропитана эстетикой и тишиной. Что тебя ждёт: — Выберешь форму и палитру — Добавишь золото, крошку, блёстки или перламутр — Зальёшь свой узор в смоле — После застывания мастер установит бесшумный часовой механизм — никаких тикающих секунд — Через 3 дня ты сможешь забрать свои авторские часы (их аккуратно упакуют) Идеально для подарка, свидания или перезагрузки в одиночестве.

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