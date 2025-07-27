Пока кто-то спешит, тебе предлагают остановиться — и создать часы, в которых каждая секунда пропитана эстетикой и тишиной. Что тебя ждёт: — Выберешь форму и палитру — Добавишь золото, крошку, блёстки или перламутр — Зальёшь свой узор в смоле — После застывания мастер установит бесшумный часовой механизм — никаких тикающих секунд — Через 3 дня ты сможешь забрать свои авторские часы (их аккуратно упакуют) Идеально для подарка, свидания или перезагрузки в одиночестве.