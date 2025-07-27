Интерьерные часы из эпоксидной смолы
Лиговский проспект, 43-45
Начало:
Завершение:
от 4400₽ до 8200₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
Пока кто-то спешит, тебе предлагают остановиться — и создать часы, в которых каждая секунда пропитана эстетикой и тишиной. Что тебя ждёт: — Выберешь форму и палитру — Добавишь золото, крошку, блёстки или перламутр — Зальёшь свой узор в смоле — После застывания мастер установит бесшумный часовой механизм — никаких тикающих секунд — Через 3 дня ты сможешь забрать свои авторские часы (их аккуратно упакуют) Идеально для подарка, свидания или перезагрузки в одиночестве.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи