Просмотр «На обочине»: тонкая трагикомедия Александра Пэйна о дружбе, любви, несбывшемся и, конечно, вине. Два друга отправляются в путешествие по калифорнийским винодельням, где всё идёт не совсем по плану. Перед показом немного контекста: о режиссёре, жанре трагикомедии и том самом «эффекте Sideways», который изменил винный мир. А после ждёт обсуждение и, возможно, спор о мерло. Ведущий вечера — Дмитрий Дубровский, сценарист, драматург и кинокритик, выпускник National Film and Television School. Его пьесы ставили в Soho Theatre и Королевском театре Дании, и он умеет говорить о кино так, что хочется спорить и пересматривать. В стоимость входит бокал игристого для правильного настроения. Бронь в ТГ или по тел.