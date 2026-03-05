Мастер-класс по линогравюре — это когда ты сам вырезаешь рисунок на куске художественного линолеума и делаешь настоящие печатные оттиски. Затем выбираешь цвет и печатаешь тот рисунок, который выбрал и вырезал сам. Печать на бумаге, можно сделать открытки, небольшой постер или шоппер. Подходит даже если ты никогда ничего не вырезал и не рисовал. Спокойный, очень залипательный процесс и готовый результат, который забираешь с собой. На мастер-классе помогает опытный педагог, который будет с тобой на протяжении всего занятия.