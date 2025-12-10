Роскошные балы — одна из первых ассоциаций с императорским Петербургом и одно из главных занятий аристократии после Рождества и до Масленицы. Ты узнаешь: — Что такое «бешеные балы» — По какому случаю во дворце собирались до 40 тысяч гостей — Какие существовали нормы и правила — Какие бальные аксессуары были у каждой модницы — Чем помимо танцев занимались на балах и маскарадах — Какие «маленькие трагедии» случались на балах Лектор — историк культуры Анна Михайлова. В меню — блюда, которые рекомендовал подавать на балах Игнатий Радецкий — автор книг по кулинарии, вышедших в XIX веке. — Консоме — Салат из ершовых филеев с гарниром — Филеи из цыплят с маседуаном (маседуан — вареные овощи или фрукты, запечённые под сыром) — Крем из саго с мараксином (ликерная вишня) — Бокал игристого вина — Чай/кофе на выбор