На это мастер-класс ты не просто украсишь пряничный домик своими руками, но и получишь фирменный рецепт пряничного теста. После мастер класса, ты сможешь удивлять своих родных и близких оригинальными подарками, сделанными с душой. Кондитер Жанна каждому уделит внимание и подскажет, если что-то не получится. Срок хранения — около 3 месяцев. Каждый участник сделает по одному домику на выбор: 3800 рублей — маленький домик 4600 рублей — большой домик