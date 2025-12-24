Имбирный домик
Английский проспект, д. 24
Начало:
Завершение:
от 3800₽ до 4600₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На это мастер-класс ты не просто украсишь пряничный домик своими руками, но и получишь фирменный рецепт пряничного теста. После мастер класса, ты сможешь удивлять своих родных и близких оригинальными подарками, сделанными с душой. Кондитер Жанна каждому уделит внимание и подскажет, если что-то не получится. Срок хранения — около 3 месяцев. Каждый участник сделает по одному домику на выбор: 3800 рублей — маленький домик 4600 рублей — большой домик
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