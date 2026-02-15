Приходи в Особняк Мясникова на масленичный бранч от проекта «Рыбные правила» с дегустацией икры. Поговоришь об икре, как о национальном блюде, узнаешь, как она стала визитной карточкой русской гастрономии и как связана с традициями праздника Масленицы.