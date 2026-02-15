Икра: национальное блюдо и визитная карточка русской гастрономии
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Приходи в Особняк Мясникова на масленичный бранч от проекта «Рыбные правила» с дегустацией икры. Поговоришь об икре, как о национальном блюде, узнаешь, как она стала визитной карточкой русской гастрономии и как связана с традициями праздника Масленицы.
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