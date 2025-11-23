Мероприятие, посвящённое стилю одной из главных модниц Петербурга и России — Зинаиде Юсуповой. Лекция-чаепитие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Рассказ лектора будет дополнен чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор.