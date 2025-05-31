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Игротека: Водный мир

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Тематическая игротека от сообщества игромастеров Dice Dragon. Глубины зовут! Не важно, ты матрос, капитан или морское чудовище, для тебя найдётся подходящая игра. В этот вечер тебя ждут вот такие настолки: — Штиль, — Глубоководное Погружение, — Море, соль, бумага, — Атака Кракена, — Коста Руана. Если ты новичок, не волнуйся: тебе помогут разобраться с правилами.

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