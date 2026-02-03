Художника почти забыли на протяжении столетий, но в XX веке Босх снова приобрёл огромную популярность. На лекции будут говорить о жизни одного из загадочных художников и попробуют разгадать босхианские образы. Его картины похожи на сны — пугающие и привлекающие одновременно. Многое известно о жизни Иеронима Босха как о добропорядочном гражданине, но совершенно непонятно, откуда взялись такие странные и причудливые образы в его работах. Страшные картины ада, демоны, чудовищные создания, состоящие из частей человека и животных, невероятные растения и фантастическая архитектура бесконечно рождались в его воображении. Лектор: Светлана Мурашкина — искусствовед, научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции немецкой гравюры XV–XVIII веков.