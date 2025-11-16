Лекция-чаепитие, посвящённая самым трогательным и забавным историям о питомцах великих художников. Мероприятие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда.