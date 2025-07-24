Встреча общества пьяных искусствоведов, посвящённая гению и бунтарю, который прожил 91 год, создал более 50 тысяч работ и перевернул историю искусства с ног на голову. Ты узнаешь, как мальчик из Малаги превратился в икону XX века и стал синонимом современного творчества, почему стиль Пикассо менялся так радикально, а каждая картина будто бросала вызов миру, и правда ли, что он мог творить в любом жанре — от живописи до керамики, от скульптуры до поэзии. Стоимость билета для одного – 1990 рублей/ для двоих – 3600. Безлимитный welcome drink входит в стоимость. Ведущий – Оксана Энгельке, историк искусства, экскурсовод, автор курсов по искусствоведению.