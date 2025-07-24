ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Художник, который мог всё: невероятная история Пабло Пикассо

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

от 1990₽ до 3600₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча общества пьяных искусствоведов, посвящённая гению и бунтарю, который прожил 91 год, создал более 50 тысяч работ и перевернул историю искусства с ног на голову. Ты узнаешь, как мальчик из Малаги превратился в икону XX века и стал синонимом современного творчества, почему стиль Пикассо менялся так радикально, а каждая картина будто бросала вызов миру, и правда ли, что он мог творить в любом жанре — от живописи до керамики, от скульптуры до поэзии. Стоимость билета для одного – 1990 рублей/ для двоих – 3600. Безлимитный welcome drink входит в стоимость. Ведущий – Оксана Энгельке, историк искусства, экскурсовод, автор курсов по искусствоведению.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста