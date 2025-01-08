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Хрустальный мир | 17:00

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 1900₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

Спектакль-победитель лаборатории RE: генерация, по мотивам рассказа Виктора Пелевина. Виктор Пелевин, несомненно, один из талантливых авторов эпохи миллениума. В поле его творчества всегда попадали актуальные вопросы социо-культурной повестки. Его язык изыскан, хлёсток, ироничен, парадоксально метафоричен и наполнен блистательно-интеллектуальным юмором. Режиссёр Фамил Джавадов Художник - Егор Пшеничный В ролях: Леня Нечаев, Иван Вальберг, Александр Лушин/Сергей Азеев, Роман Вебер и Кристина Токарева

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Комментарии

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Юлия
8 сентября 2024, 15:12

Достаточно угнетающее произведение и спектакль.

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