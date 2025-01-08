Спектакль-победитель лаборатории RE: генерация, по мотивам рассказа Виктора Пелевина. Виктор Пелевин, несомненно, один из талантливых авторов эпохи миллениума. В поле его творчества всегда попадали актуальные вопросы социо-культурной повестки. Его язык изыскан, хлёсток, ироничен, парадоксально метафоричен и наполнен блистательно-интеллектуальным юмором. Режиссёр Фамил Джавадов Художник - Егор Пшеничный В ролях: Леня Нечаев, Иван Вальберг, Александр Лушин/Сергей Азеев, Роман Вебер и Кристина Токарева