Хамон и херес – две, пожалуй, самые вкусные визитные карточки Испании. Невозможно попробовать их и остаться равнодушным: нежность и брутальность, неповторимый аромат и богатая палитра вкусов, традиции и постоянно подтверждаемое качество – вот что ждет вас на нашей встрече. Хересов бывает много: только основных типов насчитывается семь, а различных подстилей гораздо больше. Разница заключается в сорте винограда, регионе производства, методике выдержки – под флером или с доступом кислорода, длительности этой выдержки, сладостью получившегося вина. Хамоны не уступают в разнообразии: два основных вида – это серрано и иберико, а внутри них существует классификация по продолжительности выдержки и типу диеты, которой придерживались свинки. На дегустации гостей ждет уникальный сет из двух видов хамона и пяти видов хереса, включая выдержанные Амонтильядо и Педро Хименес, чтобы ты в полной мере смог почувствовать их вкус, аромат, оценить сочетаемость и выбрать свою личную идеальную пару. На дегустации будет представлен сет из 6 хересов, в том числе выдержанных. Сопровождение - гастро-плато с двумя видами испанского хамона, хурмой/дыней/персиками, оливками, сыром, снеками.