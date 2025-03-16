Большое сольное шоу артиста к выходу альбома «Odyssey». Исполнитель работает в жанре джерси-клаб, совмещая клубную электронную музыку, хаус, хип-хоп и юмор. Творческий путь артиста начался в 2017 году. За короткий промежуток времени ему удалось не только состояться на сольном поприще и войти в состав лейбла Melon Music, но также заколлабиться с ведущими звёздами: Bushido Zho, Mayot, OG Buda, Soda Luv и другими. Приходи в удобное для тебя время, чтобы ты не стоял в очереди на входе и комфортно прошёл на мероприятие. Наличие оригинала паспорта обязательно для входа. Клуб в праве отказать тебе во входе, в случае несоблюдения основных правил посещения: возрастных ограничений, состояния алкогольного или наркотического опьянения.