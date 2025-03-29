Helvegen
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 1700₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Феномен Российской сцены - Helvegen, едут в тур с презентацией нового альбома и главными хитами группы, которые уже успели завоевать сердца людей по всей стране. Концерты этого тура будут разительно отличаться программой от прошлых выступлений - группа приготовила бурную смесь фольклора, метала и рэпа. Тебя накроет цунами нового звука, накалит жарой новых треков и унесёт ураганом нового фолка!
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