На лекции ты познакомишься с творчеством одного из ярчайших гениев современности — Хаяо Миядзаки, а также сможешь посмотреть один из его шедевров — «Рыбка Поньо на утесе». Миядзаки стал символом искусства аниме. Его мультфильмы трогают за душу даже тех, кому стиль аниме в целом не близок. Ты узнаешь: — Чем вдохновлялся великий мультипликатор? — Какие смыслы зашифрованы в его загадочных и обворожительных произведениях? Программа встречи: 18:00 - 19:40 Показ анимационного фильма «Рыбка Поньо на утесе» 19:50 - 21:00 Лекция «Хаяо Миядзаки: образы и фантазии великого мультипликатора» Ведущий: Сергей Арцибашев — российский пианист, педагог и искусствовед. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.