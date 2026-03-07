Гримуар — книга, в которой скрыто всё: от шёпота ночи, когда грань миров истончается, до громких имён тех, кто давно ищет, но боится сделать шаг В ночь с 7 на 8 марта эта книга окажется в городе: чтобы встретиться с её магией, чародейки наполнят порт и встретят своих рыцарей. Тех, что не боятся темноты. Тех, кто готов идти за светом, даже если свет — это всего лишь отблеск свечи в чьих-то глазах Что ждёт внутри: • две сцены с разной музыкой • тематические станции, где заклинания станут реальностью • два бара с коктейлями • светящиеся браслеты на входе Тьма здесь не пугает. Она ведёт FC/DC