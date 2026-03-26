Тебя ждёт рассказ об эллинской школе чёрного метала и некоторых гниющих группах, таких как Septic Flesh, Suicidal Angels, On Thorns I Lay и других. Лектор Антон скальпелем вскроет эту тему. Говорят, будет увлекательно. Вход свободный.