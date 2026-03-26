Греческий огонь: музыкальная лекция
Лиговский просп., 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Тебя ждёт рассказ об эллинской школе чёрного метала и некоторых гниющих группах, таких как Septic Flesh, Suicidal Angels, On Thorns I Lay и других. Лектор Антон скальпелем вскроет эту тему. Говорят, будет увлекательно. Вход свободный.
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