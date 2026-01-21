Греческие боги: (Не)традиционные семейные ценности
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Общество пьяных культурологов отправляется на Олимп – место, где боги ведут себя хуже людей. Здесь Зевс изменяет, Гера строит козни, а Кронос пожирает своих детей. Ты узнаешь, как подковёрные игры богов создали мифы, которые пережили тысячелетия, и услышишь настоящую историю олимпийского скандального реалити. Лектор: Лилия Афиногенова, профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам.
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