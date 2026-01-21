Общество пьяных культурологов отправляется на Олимп – место, где боги ведут себя хуже людей. Здесь Зевс изменяет, Гера строит козни, а Кронос пожирает своих детей. Ты узнаешь, как подковёрные игры богов создали мифы, которые пережили тысячелетия, и услышишь настоящую историю олимпийского скандального реалити. Лектор: Лилия Афиногенова, профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам.