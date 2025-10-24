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Gorye, Dorer, Farewell Orchestra и No Poem

Fish Fabrique
Лиговский пр., 53

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Одни из лучших металл-команд Санкт-Петербурга на одной сцене в родном городе. Farewell Orchestra, Dorer, No Poem и Gorye — этого уже достаточно чтоб понять, что будет громко, жёстко и тяжело.

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