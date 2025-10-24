Gorye, Dorer, Farewell Orchestra и No Poem
Лиговский пр., 53
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Одни из лучших металл-команд Санкт-Петербурга на одной сцене в родном городе. Farewell Orchestra, Dorer, No Poem и Gorye — этого уже достаточно чтоб понять, что будет громко, жёстко и тяжело.
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