Горький: гений, плэйбой, миллионер, филантроп
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Про событие
Максим Горький — парадокс воплоти: пролетарский писатель, вращавшийся среди миллионеров, верный муж с десятком любовниц, революционер с успешным бизнесом. Так каким он был на самом деле? На лекции попробуешь понять, как жил и думал великий писатель. И, конечно, разрушишь абсолютно картонный образ Горького, подаренный тебе школьными уроками литературы. Лекцию проведёт Игорь Греков, Автор лекций и экскурсий об эпохе русских революций.
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