Максим Горький — парадокс воплоти: пролетарский писатель, вращавшийся среди миллионеров, верный муж с десятком любовниц, революционер с успешным бизнесом. Так каким он был на самом деле? На лекции попробуешь понять, как жил и думал великий писатель. И, конечно, разрушишь абсолютно картонный образ Горького, подаренный тебе школьными уроками литературы. Лекцию проведёт Игорь Греков, Автор лекций и экскурсий об эпохе русских революций.