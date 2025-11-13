Cоздай самый красивый/идеальный/странный/китчовый подсвечник собственными руками для себя любимого или в подарок. На выбор: один (покрупнее) или пару небольших! Никаких ограничений, главное, чтобы свеча держалась и горела ярко-ярко! Результат: Через 5 недель после МК — после всех обжигов ты получишь изделие твоего уникального дизайна, которое будет полностью функционально и готово к применению. Все необходимые материалы, два обжига изделия, роспись ангобами, покрытие бесцветной глазурью и цветная глазуровка мастером студии включены в стоимость. Продолжительность 2 часа.