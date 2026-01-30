Сюрреалистический полнометражный дебют Дэвида Линча, сразу шедевр, вершина и квинтэссенция всего творчества. Угрюмый и одинокий Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге Мэри. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на 6 месяце беременности и совсем не похож на человека. Однажды дождливой ночью Мэри уходит жить к родителям, а Генри, оставшись наедине с ребёнком, начинает медленно сходить с ума.