Голова-ластик
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 1200₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Угрюмый и одинокий Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге Мэри. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на 6 месяце беременности и совсем не похож на человека. Однажды дождливой ночью Мэри уходит жить к родителям, а Генри, оставшись наедине с ребёнком, начинает медленно сходить с ума. Фильм демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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