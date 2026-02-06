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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Голова-ластик

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1200₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Угрюмый и одинокий Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге Мэри. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на 6 месяце беременности и совсем не похож на человека. Однажды дождливой ночью Мэри уходит жить к родителям, а Генри, оставшись наедине с ребёнком, начинает медленно сходить с ума. Фильм демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

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