Мастер-класс по вокалу, на котором ты узнаешь тайны, скрытые в твоём голосе, а также его глубокую связь с телом, разумом и эмоциями. Ты разберёшься: — Как пение влияет на тело и сознание; — Почему голоса цепляют за душу; — Как внутренние блоки меняют звучание; — О чём говорят хриплость, дрожь или зажимы; — Как предупредить проблемы через работу с голосом; — Какие существуют основные техники вокального дыхания; — Как управлять воздушным потоком и зачем. А ещё ты сможешь поучаствовать в практической части мастер-класса «Разрешить себе всё!». Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться — напиши организатору «хочу на МК», чтобы забронировать место.