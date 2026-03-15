На мастер-классе каждый участник создаст свою композицию из плосковысушенных сухоцветов. А затем приступишь к процессу пайки (то есть будешь создавать сам раму для гербария паяльником). Возможно, кто-то уже даже паял провода или микросхемы. Но тут ты будешь паять в технике Тиффани. ?По итогу у тебя получится готовый декор для дома размером 20?25см.