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Гербарий в технике Тиффани

Арт Студия 8, улица Константина Заслонова, 2

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе каждый участник создаст свою композицию из плосковысушенных сухоцветов. А затем приступишь к процессу пайки (то есть будешь создавать сам раму для гербария паяльником). Возможно, кто-то уже даже паял провода или микросхемы. Но тут ты будешь паять в технике Тиффани. ?По итогу у тебя получится готовый декор для дома размером 20?25см.

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