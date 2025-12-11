ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

География прошлых веков

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция по географии от двух учителей, которые в своём проекте «Залив Географа» рассказывают о том, что никак не уместить в рамки уроков. Контурные карты и двойные листочки доставать не придётся, но история и без этого довольно страшная. В давние времена, отправляясь на поиски новых земель, люди буквально шли в никуда. Неизвестность вызывала ужас, а ужас создавал чудовищ, которые нередко попадали на географические карты и в рассказы моряков. На встрече поговорят о старинных картах, истинных причинах географических открытий и о том, что едва ли могло попасть в школьную программу.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста