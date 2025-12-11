Лекция по географии от двух учителей, которые в своём проекте «Залив Географа» рассказывают о том, что никак не уместить в рамки уроков. Контурные карты и двойные листочки доставать не придётся, но история и без этого довольно страшная. В давние времена, отправляясь на поиски новых земель, люди буквально шли в никуда. Неизвестность вызывала ужас, а ужас создавал чудовищ, которые нередко попадали на географические карты и в рассказы моряков. На встрече поговорят о старинных картах, истинных причинах географических открытий и о том, что едва ли могло попасть в школьную программу.