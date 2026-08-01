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Где живёт детство

Bogi Gallery, Гороховая улица, 64, 2 этаж

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Групповой проект, который обращается к детству не как к биографическому этапу, а как к особому пространству памяти, воображения и формирования внутреннего взгляда. Детство здесь предстает не в качестве ностальгического образа, а как живая, подвижная среда, в которой впервые складываются способы видеть, чувствовать и помнить. Это время, где личный опыт еще не отделен от фантазии, а реальное тесно переплетается с вымышленным. Экспозиция предлагает рассматривать детство как источник первичных образов и чувств, из которых впоследствии формируется образ себя и отношение к миру. Важны не только сюжеты воспоминаний, но и их формы: недосказанность, повторяемость, идеализация, зыбкость. Из этих качеств возникает особая поэтика детского опыта, в которой повседневное обретает символический вес, а случайная деталь может стать носителем глубокой эмоциональной памяти. Режим галереи: ср-вс с 12:00 до 19:00

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