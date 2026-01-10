Одни люди остаются в постели и листают короткие видео, а другие добровольно идут гулять. Как они это делают? Это что, магия? Если дофамин — это магия, то каждый — волшебник. Человек либо смиряется со стихийными проявлениями, либо изучает, как работает волшебство, и использует его во благо. Поговоришь об энергии, ясности мыслей, творческой силе, активности и способности действовать. — Откуда берутся силы и куда они утекают? — Что делать, если уровень дофамина генетически низкий и нестабильный? — Как подсесть на что угодно, даже на пресное и полезное? — Как создать артефакт, который стимулирует выработку дофамина даже в тёмные времена? В программе: алхимия (биология поведения человека), немного заклинаний и немного ЗОТИ. Лектор: Варвара Ершова, клинический психолог.