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Гарри Поттер и синтез дофамина

Библиотека роста и карьеры, Московский проспект, 150

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Одни люди остаются в постели и листают короткие видео, а другие добровольно идут гулять. Как они это делают? Это что, магия? Если дофамин — это магия, то каждый — волшебник. Человек либо смиряется со стихийными проявлениями, либо изучает, как работает волшебство, и использует его во благо. Поговоришь об энергии, ясности мыслей, творческой силе, активности и способности действовать. — Откуда берутся силы и куда они утекают? — Что делать, если уровень дофамина генетически низкий и нестабильный? — Как подсесть на что угодно, даже на пресное и полезное? — Как создать артефакт, который стимулирует выработку дофамина даже в тёмные времена? В программе: алхимия (биология поведения человека), немного заклинаний и немного ЗОТИ. Лектор: Варвара Ершова, клинический психолог.

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