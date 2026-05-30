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Гансэлло

Рассвет
Арсенальная улица, 2

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Завершение:

от 1900₽ до 3600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт Гансэлло в честь десятилетия альбома «От и До». Отправься в путешествие по миру музыки артиста на концерте, где царит по-настоящему тёплая и дружеская обстановка. Гансэлло (Никита Смирнов) — исполнитель из подмосковной Дубны, которого называют одним из самых самобытных музыкантов на отечественной рэп-сцене. Впрочем, его творчество сложно причесать под один жанр: здесь и речитатив, и мелодичный поп, и старый добрый рок-н-ролл, и даже элементы джаза. Тебя ждёт путешествие через годы: от легендарных хитов Гансэлло, ставших частью твоей личной истории, до нового материала, который ты услышишь вживую одним из первых.

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