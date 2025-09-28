ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Функциональная тренировка

АТС
улица Некрасова, 3-5, 1 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Функциональная тренировка — это занятие, направленное на развитие общей физической подготовленности, силы, координации и баланса. На тренировке выполняются комплексы упражнений, которые учат тело двигаться эффективно и безопасно в повседневной жизни. Подходит для мужчин и женщин с любым уровнем физической подготовки. Ведет Анастасия — тренер, который с любовью помогает людям становиться здоровее. И с удовольствием делится своей энергией на тренировках со своими учениками. Занятие пройдёт в пространстве АТС: в зале или на открытой площадке. Зависит от погодных условий. С собой коврик! Тренировка бесплатная, если понравится, то можно будет оставить донат. Запись — в тг организатору. После занятия можно и нужно(!) остаться на кофе-рейв — потанцевать и зарядиться энергией ?? Лучшие DJ, улетная музыка, кайф и стиль — https://kaverafisha.ru/saint-petersburg/events/kofeyynyy-open-air-292643

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста