Функциональная тренировка
улица Некрасова, 3-5, 1 этаж
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Функциональная тренировка — это занятие, направленное на развитие общей физической подготовленности, силы, координации и баланса. На тренировке выполняются комплексы упражнений, которые учат тело двигаться эффективно и безопасно в повседневной жизни. Подходит для мужчин и женщин с любым уровнем физической подготовки. Ведет Анастасия — тренер, который с любовью помогает людям становиться здоровее. И с удовольствием делится своей энергией на тренировках со своими учениками. Занятие пройдёт в пространстве АТС: в зале или на открытой площадке. Зависит от погодных условий. С собой коврик! Тренировка бесплатная, если понравится, то можно будет оставить донат. Запись — в тг организатору. После занятия можно и нужно(!) остаться на кофе-рейв — потанцевать и зарядиться энергией ?? Лучшие DJ, улетная музыка, кайф и стиль — https://kaverafisha.ru/saint-petersburg/events/kofeyynyy-open-air-292643
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