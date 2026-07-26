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[перенесено] Пенный кофе-рейв на Взаимно.Фесте

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

В рамках Взаимно.фест пройдёт летняя пенная тусовку в АТС на Некрасова. Здесь совместят бодрящий кофе, тропические ритмы и море пены. Тебя ждут: — Диджеи с летними хитами и с зажигательными сетами; — Танцы в пене; — Освежающие фруктовые фреши и ароматный кофе; — Отдельная зона для тех, кто предпочитает оставаться сухим. Как одеться: — Пляжные шорты или яркие парео; — Купальники для любителей пенных сражений; — Удобная обувь, которую не жалко намочить. Возьми с собой: — Сменную одежду; — Полотенце; — Хорошее настроение и друзей. Билет на Взаимно.фест: https://kaverafisha.ru/saint-petersburg/events/vzaimnofest-297178 Задонатить на утку: https://igoevent.com/spb/event/duck Вопросы: https://t.me/tomastulova P.S. Не забудь зарядить телефон — будет много классных кадров. Море пены и фотозоны с уточками.

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Комментарии

ЮШ
Юлия Шифман
8 мая 2025, 00:52

Супер новость!! 🕺☕

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