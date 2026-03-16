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Французский разговорный клуб в баре

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На разговорном клубе будут обсуждаться новости франкоязычных стран, разбирать анекдоты и мемы, дебатировать и учиться живому актуальному французскому языку в комфортной обстановке. Тема первой встречи, конечно же, алкоголь. Обсудят недавнюю пивную революцию, перевернувшую стереотип о Франции как о винной стране, подискутируют о viere — гибриде вина и пива, а также обсудят личные предпочтения. Ведущая разговорного клуба — переводчица и преподавательница Даша Смирнова. Bienvenue всем, кто может говорить по-французски предложениями (A2+). В стоимость входит напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате.

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