На разговорном клубе будут обсуждаться новости франкоязычных стран, разбирать анекдоты и мемы, дебатировать и учиться живому актуальному французскому языку в комфортной обстановке. Тема первой встречи, конечно же, алкоголь. Обсудят недавнюю пивную революцию, перевернувшую стереотип о Франции как о винной стране, подискутируют о viere — гибриде вина и пива, а также обсудят личные предпочтения. Ведущая разговорного клуба — переводчица и преподавательница Даша Смирнова. Bienvenue всем, кто может говорить по-французски предложениями (A2+). В стоимость входит напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате.