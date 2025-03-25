ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Французские короткометражки в «Огурцах»: «Мы больше туда не пойдём» (2021)

Огурцы
Наб. реки Фонтанки наб. 96

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Участники увидят короткометражный фильм из синематеки Французского института и услышат отрывки из эссе «Девочка с пальчик» французского философа Мишеля Серра. О фильме: Лето заканчивается, фермеры собирают урожай кукурузы, два брата восьми и двенадцати лет остаются одни в большом доме. Предоставленные самим себе, они хозяйничают в этом огромном королевстве, но не поднимаются наверх. Как проходит кинопоказ: - небольшая лекционная часть перед показом, вступительное слово о фильме и режиссёре; - просмотр; - обсуждение и поиск неожиданных связей искусства и жизни. Фильмы смотрим на языке оригинала с русскими субтитрами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста