Участники увидят короткометражный фильм из синематеки Французского института и услышат отрывки из эссе «Девочка с пальчик» французского философа Мишеля Серра. О фильме: Лето заканчивается, фермеры собирают урожай кукурузы, два брата восьми и двенадцати лет остаются одни в большом доме. Предоставленные самим себе, они хозяйничают в этом огромном королевстве, но не поднимаются наверх. Как проходит кинопоказ: - небольшая лекционная часть перед показом, вступительное слово о фильме и режиссёре; - просмотр; - обсуждение и поиск неожиданных связей искусства и жизни. Фильмы смотрим на языке оригинала с русскими субтитрами.