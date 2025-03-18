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Французские короткометражки в «Огурцах»: «Честная игра» (2022)

Огурцы
Наб. реки Фонтанки наб. 96

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 8+
Кино

Про событие

Участники увидят короткометражный фильм из синематеки Французского института и услышат отрывки из эссе «Девочка с пальчик» французского философа Мишеля Серра. О фильме «Честная игра» (Fairplay): Подросток, ищущий признания, рабочий, готовый на всё, чтобы сорвать джекпот, топ-менеджер на закате карьеры, который хочет доказать (себе), что он всё ещё может работать. Три персонажа теряют скорость на трассе конкуренции. Как проходит кинопоказ: - небольшая лекционную часть перед показом, вступительное слово о фильме и режиссёре; - просмотр; - обсуждение и поиск неожиданных связей искусства и жизни. Фильмы идёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

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