Исаакиевский собор — один из самых узнаваемых архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Сделать здесь памятное фото хотят и жители, и гости города — а ты в рамках этой экскурсии-фотосессии получите шанс остаться на профессиональном кадре возле величественного здания. И не только здесь — ещё гид-фотограф проводит тебя на набережные и подвесные мосты, откроет двери в парадные и в секретный двор с питерским характером. Фотопрогулка-экскурсия будет проходить в следующих локациях: — Река Мойка; — Исаакиевская площадь; — Петербургские набережные; — Секретные парадные и двор; — Терраса на крыше с видом на Исаакиевский и Казанский соборы, Юсуповский Сад и Дворец, реку Мойку. О каждом из этих мест гид знает увлекательную и запоминающуюся историю! После прогулки тебе на почту придут 50+ фото, ожидай их в течение недели. В стоимость экскурсии уже включена обработка кадров. Фотосессия будет проходить на площадях, набережных и террасе на крыше. Терраса на крыше безопасна и легальна. Число посетителей экскурсии может вырасти до шести — за каждого нового гостя нужно доплатить 940 рублей. Если гостей будет больше шести, вместо крыши организатор выберет другую фотогеничную локацию. Внимание, тебе нужно будет обязательно подтвердить своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону в любой день недели с 10:00 до 18:00. Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52