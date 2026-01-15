В старинном Адмиралтейском районе тебя ждёт не только знаменитый Исаакиевский собор и роскошные дворцы, но и окутанные тайнами локации. Здесь стоит дом придворного ясновидца и целителя Распутина, здесь закручиваются винтовые лестницы в одном из красивейших домов Петербурга — особняке Половцова (Дом Архитектора), здесь сохранился уникальный образец петербургской архитектуры раннего модерна — Дом Писателя, где когда-то жил писатель Владимир Набоков. Вместе с гидом-фотографом ты заглянешь в потаённые кафе, не очевидные для простых прохожих, и узнаешь о паранормальных явлениях и старинных проклятиях Адмиралтейского района. А в финале, ускользнув от призрака архитектора Монферрана, поднимешься на колоннаду Исаакиевского собора. Все фотографы — чуткие профессионалы, уже не первый год держащие в руках камеру. Они помогут преодолеть стеснение перед объективом, подскажут, как легко принять удачную позу и настроят на нужный для съёмки лад. Экскурсия по одному билету проводится для одного-четырех человек профессиональными гидами-фотографами. В течение семи рабочих дней после прогулки проверь электронную почту: там будут 50+ обработанных кадров с прогулки. О покупке билетов на колоннаду Исаакиевского собора: нужно будет просто оплатить их при встрече с гидом (один билет стоит 300 рублей). Внимание, тебе нужно будет обязательно подтвердить своё участие в экскурсии, зарегистрировав билеты после покупки. Для этого нужно просто позвонить по телефону в любой день недели с 10:00 до 18:00 Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52