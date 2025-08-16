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Flowwow Market

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

В выходные культурное пространство «Севкабель Порт УКТ» превратится в площадку для творчества, вдохновения и добра. Здесь соберутся локальные мастера, чтобы представить авторские работы: украшения, предметы интерьера и посуду ручной работы, натуральную косметику, живые растения и другие сувениры. Гости смогут не только приобрести уникальные вещи, но и научиться создавать их самостоятельно. На ярмарке пройдут мастер-классы по изготовлению брелоков для телефона, росписи шоперов и свечей, созданию украшений из УФ-смолы. Также в развлекательной программе запланированы занятия по сборке балансира, составлению букетов из «крашей» — композиций с изображениями любимых актёров. А запечатлеть яркие моменты и унести больше эмоций с собой посетители смогут в фотобудке. На ярмарке будут организованы станции красоты. Здесь косметологи Geltek проведут диагностику кожи и расскажут, как правильно за ней ухаживать. А визажисты Kristall Minerals подчеркнут индивидуальность каждого гостя с помощью экспресс-макияжа. Кроме того, сувениры на ярмарке смогут стать частичкой добра. У посетителей будет возможность поддержать благотворительные фонды, инклюзивные мастерские и забрать сувениры, созданные руками их подопечных, а также сделать небольшой благотворительный взнос и получить набор для выращивания собственного растения добра. 16-17 августа с 12:00 до 21:00

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