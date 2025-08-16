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Flower Rave

Кафе «Старт», ул. Газовая, 10Д

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2900₽
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Приходи на цветочный рейв веселиться, танцевать и цветочничать, не забудь взять с собой друзей. Здесь можно будет: — попробовать цветочный спешл — собрать букеты на мастер-классе от Terra — послушать классную музыку, а ещё фотографировтаься, обниматься и наслаждаться солнцем! Мастер-класс по сборке букета стартует в 12:00, количество мест ограничено. В стоимость, 2900р. входит супер спешл от кафе «Старт». Для записи на м/к пиши в соцсети Terra — https://t.me/Schoolterra Участие в цветочном рейве бесплатное.

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