Выбор редакции
Flower Rave
Кафе «Старт», ул. Газовая, 10Д
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 2900₽
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
Приходи на цветочный рейв веселиться, танцевать и цветочничать, не забудь взять с собой друзей. Здесь можно будет: — попробовать цветочный спешл — собрать букеты на мастер-классе от Terra — послушать классную музыку, а ещё фотографировтаься, обниматься и наслаждаться солнцем! Мастер-класс по сборке букета стартует в 12:00, количество мест ограничено. В стоимость, 2900р. входит супер спешл от кафе «Старт». Для записи на м/к пиши в соцсети Terra — https://t.me/Schoolterra Участие в цветочном рейве бесплатное.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи