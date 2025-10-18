Флора Маркет
КЦ Крупа, проспект Обуховской Обороны, 105, 2 этаж
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Бесплатно
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Фестивали
Мастер-классы
Про событие
Площадка для всех поклонников растений и просто зелёной красоты. Здесь ты найдёшь всё необходимое: экзотические растения, специализированный грунт, стильный декор, креативные горшки и кашпо, а также множество тематических аксессуаров. В рамках мероприятия пройдут увлекательные мастер-классы, познавательные лекции и своп-площадка для обмена растениями. Подари себе два насыщенных дня общения, творчества и вдохновения. 18 октября с 12:00 до 20:00 19 октября с 12:00 до 19:00
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