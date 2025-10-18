Площадка для всех поклонников растений и просто зелёной красоты. Здесь ты найдёшь всё необходимое: экзотические растения, специализированный грунт, стильный декор, креативные горшки и кашпо, а также множество тематических аксессуаров. В рамках мероприятия пройдут увлекательные мастер-классы, познавательные лекции и своп-площадка для обмена растениями. Подари себе два насыщенных дня общения, творчества и вдохновения. 18 октября с 12:00 до 20:00 19 октября с 12:00 до 19:00