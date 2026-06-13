Флора Маркет 3
КЦ Крупа, проспект Обуховской Обороны, 105, в «Культурном зале»
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Фестиваль комнатных и экзотических растений. Что тебя ждёт: — Редкие растения: тилландсии, декоративно-лиственные, суккуленты, насекомоядные — от коллекционеров и питомников. — Флорариумы, керамика и декор: готовые сады в стекле, авторские кашпо и всё, чтобы украсить дом зеленью — Мастер-классы и лекции — СВОП (Обмен растениями): приноси свои здоровые растения, отростки, и забирай новые. Сможешь познакомиться с такими же увлечёнными людьми
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