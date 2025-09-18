«О вкусах спорят! Разговор о вкусе, предвкушении и послевкусии в нашей жизни» Для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь не будет никакой поп-психологии, только разговоры о самом главном. Так всё-таки спорят ли о вкусах? За всем известной поговоркой, стоит чуть задуматься о ней, с лёгкостью обнаруживаются сложные и почти не решаемые смысловые проблемы: а почему о вкусах не спорят? Как так случилось, что у каждого из нас свой собственный вкус? Что такое вкус и в отношении всего ли он возможен? Есть ли вкус, например, к чему-то безобразному? На встрече подумают, что это за такая инстанция — вкус, обсудят, как формировался «человек вкуса», как люди научились ценить свой вкус и заботиться о нём. Уделят внимание аргументам тех, кто утверждал, что желание поспорить о предмете вкуса — нечто само собою разумеющееся и что как только мы встречаемся с чем-то согласным с нашим вкусом — тут же стремимся сделать наш вкус универсальным (и обсудят, так ли это). Обратят также внимание и на современную критику вкуса — от утверждения одних, что стоит «забыть вкус» по крайне мере в отношении анализа искусства, до заявлений других, что вкус крайне противоречив (чем больше мы ценим что-то «вкусное», тем больше мы внимаем и чему-то «невкусному»). Также подумают, могут ли помочь разобраться с феноменом вкуса такие интересные явления, как предвкушение и послевкусие. В конце встречи придут к ответу на вопрос — почему всё же есть смысл спорить о вкусах. Спикер: Радеев Артём — доктор философских наук, доцент Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества. В билет входит бокал игристого.