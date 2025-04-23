Фильм об одном из величайших фотографов современности Себастьяне Сальгадо и обсуждение с преподавателем школы философии. Много лет легендарный бразильский фотограф путешествует по миру и наблюдает за тем, как меняется жизнь людей. Он побывал там, где почти не ступала нога человека. Вместе с Себастьяном Сальгадо съёмочная группа фильма отправилась в самые дальние и загадочные места на Земле – в сердце Амазонии, джунгли Западного Папуа и болота региона Пантанал в Бразилии, на остров Врангеля в Северном Ледовитом океане. Это фильм о гениальном фотографе, за каждой работой которого судьбы народов и тонко подмеченный и точно переданный глубинный смысл. А ещё это кино о хорошем и мудром человеке, которому не всё равно. Лектор – Андрей Букин, преподаватель школы философии «Новый Акрополь», читает курсы «Философия для жизни», философия морали, античная философия и других; продюсер неигрового кино (ТРК «Альтаир-ТВ»), организатор и ведущий философского киноклуба в «Новом Акрополе».