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Философский киноклуб: «Соль Земли» (2014)

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм об одном из величайших фотографов современности Себастьяне Сальгадо и обсуждение с преподавателем школы философии. Много лет легендарный бразильский фотограф путешествует по миру и наблюдает за тем, как меняется жизнь людей. Он побывал там, где почти не ступала нога человека. Вместе с Себастьяном Сальгадо съёмочная группа фильма отправилась в самые дальние и загадочные места на Земле – в сердце Амазонии, джунгли Западного Папуа и болота региона Пантанал в Бразилии, на остров Врангеля в Северном Ледовитом океане. Это фильм о гениальном фотографе, за каждой работой которого судьбы народов и тонко подмеченный и точно переданный глубинный смысл. А ещё это кино о хорошем и мудром человеке, которому не всё равно. Лектор – Андрей Букин, преподаватель школы философии «Новый Акрополь», читает курсы «Философия для жизни», философия морали, античная философия и других; продюсер неигрового кино (ТРК «Альтаир-ТВ»), организатор и ведущий философского киноклуба в «Новом Акрополе».

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