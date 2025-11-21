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Философская игра «Лабиринт. Путь к себе»

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Игра обладает простой формой, и участвовать в ней можно без предварительной подготовки. Участники услышат увлекательные истории из книг, фильмов, мифов и легенд, в которых героям предстоит сделать важный выбор в различных ситуациях. В ходе игры участники попробуют встать на место этих героев, понять их обстоятельства и сделать свой собственный выбор. С одной стороны, им предстоит следовать за героями, а с другой — исследовать свои личные решения. Каждый участник получит возможность лучше узнать себя и взглянуть на события своей жизни через призму этих историй. Для этого они погрузятся в символику лабиринта и рассмотрят условия, которые ведут к его центру. Ведущий: Александр Григорян — лектор школы философии «Новый Акрополь» у Новой Голландии.

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