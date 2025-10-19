Искусство в жизнь! Прикладное, экспериментальное, неклассическое — то, что хочется потрогать, надеть, поставить на полку или повесить на стену. Здесь художники проверяют на прочность привычные формы: книга из полиэтилена, флорентийская мозаика с пожилыми дамами, имитация мха на керамической тарелке. Что можно будет купить на ярмарке: фотографии, рисунки, эстампы и коллажи в рамках — вешай сразу; мини-живопись и живопись, авторская керамика, мозаика для интерьера; неповторимая одежда — тай-дай и для инопланетных образов; скульптуры-украшения, игрушки и куклы, самоизданные книги и комиксы; рукотворные блокноты, скетчбуки, немного жвачки с комикс-вкладышами и другие удивительные вещи. Не только шопинг: мастер-классы, презентации и короткие лекции — живые встречи с авторами. Приходи, если любишь оригинальное, экстравагантное и просто любопытно. Уйдёшь с предметом, который будет напоминать о дне, когда искусство решило поселиться в твоей повседневности.