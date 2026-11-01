Фестиваль Карельской культуры
Решетникова, 12
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Бесплатно
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Фестивали
Про событие
Познакомишься с удивительной природой, самобытной культурой и историей одного из самых удивительных регионов России. Край бескрайних лесов, тысяч озёр, древних скал и водопадов, где за каждым пейзажем скрывается легенда, а за каждым народным обычаем — история многих поколений... В программе — познавательный лекторий, творческие мастер-классы, плетение из бересты и многое другое.
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