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Фестиваль искусств Востока Dairafest

Брусницын
Разные площадки города.

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800₽
Возраст 12+
Кино
Выставки
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Daira – от арабского «круг», символизирует единство людей разных национальностей, вероисповеданий и культур. Фестиваль с 2017 года является площадкой для межкультурного диалога в Санкт-Петербурге, и ставит своей задачей репрезентацию многообразия культурных традиции?, сообществ и искусства языком современных мультимедии?ных форм — выразительных и понятных каждому. 18 октября фестиваль уже в восьмой раз откроется в Санкт-Петербурге. Тема этого года — соединение и многообразие культурных традиций в городском ландшафте. В программе: перформанс, выставка, музыкальные концерты, научная конференция, кинопоказы и лекции. Фестиваль будет проходить на разных площадках города — Левашовском хлебозаводе, баре Union, лектории Севкабеля, на новой сцене Александринского театра и в клубе Factory3, а ключевой локацией станет Василеостровский рынок, там будет выставка «POST экзотика». Программа на сайте: https://dairafest.com/ Вход на открытие фестиваля по билетам.

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