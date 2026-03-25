Трагичная история о чём-то большем, чем просто социальная сеть, о которой помнят даже те, кто никогда там не был. На лекции будут разбираться, почему так, что в ней особенного и куда она пропала. Ностальгия по 00-ым была неизбежна, и лучшая входная тема для этой эпохи — самый популярный и важный сайт времен Web 2.0, который повлиял на всю медиаиндустрию того времени: — музыкальную индустрию — видеоплатформы — субкультуры — свободу самовыражения и многое другое. Затронут всё, и будут искать ответы на все возникающие вопросы. Участие бесплатное, но приветствуются донаты для Романа — лектора и современника зарождения социальной сети. Событие проходит в баре, так что захвати с собой паспорт. Все мероприятия строго 18+.