Арт-бранч общества пьяных аристократов Роковая женщина – особый тип персонажей в истории и культуре. У обладательниц подобного титула трудно анализируемый набор качеств, среди которых внешняя красота отнюдь не является главной. На лекции, посвящённой роковым женщинам в российской истории, ты познакомишься с целой галереей персонажей, обладающих какой-то мистической властью над мужчинами, что порой позволяло им влиять на ход исторических событий. Героинями лекции будут роковые женщины разных времен: – Наталья Голицына – «пиковая дама» и символ самодержавия. Участники попробуют отделить реальную женщину от ореола слухов и литературного вымысла; – «Роковая Аврора»: как брюлловская красавица невольно несла гибель всем своим возлюбленным; – Наталья Пушкина - судьба самой красивой дочери Пушкина, соединившей в себе красоту матери и темперамент отца; – «Воплощения стихии» - удивительные судьбы первой женщины-разведчика, Ларисы Рейснер, «красной княгини», Евгении Шаховской, ставшей жертвой своего рокового таланта и «Валькирии Революции», Александры Коллонтай. Лекцию проведёт Лилия Афиногенова, Профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам, лектор и организатор культурных программ.